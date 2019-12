Sanremo: oggi Babbo Natale ha fatto visita ai bambini del Nido d'Infanzia 'La Nuvola' (Foto)

In questo mese magico dove le luci di Natale brillano e i sogni dei bambini prendono forma, al nido ‘La Nuvola’ di Sanremo di via Panizzi, gestito dalla ‘Coop. Nuova Assistenza’ di Novara, è arrivato il clima festoso e denso di allegria del Natale.

Nel corso della mattinata i bambini e le bambine del nido hanno ricevuto la gradita visita di un ospite speciale: tra volti stupiti ed espressioni incredule Babbo Natale in persona è apparso ai loro occhi con un sacco carico di doni natalizi. La giornata è proseguita con un laboratorio pomeridiano che ha visto la collaborazione delle famiglie al fianco dei loro piccoli per una creazione artistica in tema natalizio, preceduto come di consueto da un video di Natale realizzato dalle educatrici con la preziosa partecipazione dei piccoli protagonisti del nido.

Naturalmente per non perdere di vista l'intento educativo pedagogico del servizio, l'equipe ha previsto per le varie fasce d'età laboratori differenti, permettendo ai bambini e alle bambine di sviluppare le loro potenzialità in un ambito adatto alle loro capacità, programmando per i più piccoli un'attività di manipolazione sensoriale-tattile con materiale naturale e per il gruppo dei ‘grandi’ una creazione manipolativa artistica di collage.

Alla fine delle attività le famiglie e i bambini hanno potuto condividere tutti assieme una golosa merenda, tra risate, coccole, foto ricordo e qualche attimo di commozione si è conclusa una meravigliosa giornata all'insegna della magia delle feste.