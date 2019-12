A Natale e Capodanno il Ristorante “Antichi Sapori” vi riserva un’atmosfera calda e di festa con due menù speciali

Dopo una breve pausa, per svolgere una serie di piccoli interventi di restyling, il Ristorante “Antichi Sapori” di Terzorio ha riaperto alla sua clientela nel periodo più ricco di emozioni dell'anno e per l'occasione, il suo Staff ha pensato a due menù speciali per il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno. Si tratta di due menù che raccontano una cucina genuina, costruita dallo Chef con grande amore per il territorio e la tradizione.

Scopriamo nel dettaglio la proposta:

Pranzo di Natale

Aperitivo

Antipasti Mare

Brandacujun

Polpo alla Crema di Fagioli di Pigna

Antipasti Terra

Tartare di Fassona con Salsa al Gorgo

Flan di Broccoli con Crema di Acciughe

Primo Piatto

Maltagliati ai Carciofi nostrani

Secondi Piatti

Spada agli Antichi Sapori

Filetto di Maiale al Salmoriglio con Bietoline Croccanti

Dolce dello Chef con Panna Calda al Profumo di Cannella

Caffè, Digestivo

€ 50,00 Bevande escluse

Cenone di Capodanno

Aperitivo

Antipasti Mare

Gamberoni con Guacamole a Croccanti di Noci

Capasanta Scottata su Crema di Cavolfiore

Antipasti Terra

Carne Albese con Tartufo Nero, Scaglie di Parmiggiano e Sedano

Flan di Carciofi con Crema di Zucca

Primo Piatto

Casareccia con Spada e Profumo di Menta

Secondo Piatto

Tonno Scottato in Crosta di Sesamo

Dolce sorpresa 2020

…. e a Mezzanotte il Brindisi con le Beneauguranti Lenticchie

Vini scelti in abbinamento: Pinot Grigio, Dolcetto

Una bottiglia ogni quattro persone

Acqua Lurisia, una bottiglia ogni due persone

Caffè

€ 65,00

Il ristorante è operativo e vi aspetta con proposte gustose in attesa di Natale e Capodanno. Oltre a piatti di terra e di mare ci sarà anche un vasto assortimento di pizze e dolci.