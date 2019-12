Delegazione di Anffas Sanremo ieri ad Orbassano per la premiazione al concorso 'Uno sport per l'inclusione'

Una piccola delegazione di ANFFAS Onlus Sanremo (il regista ed educatore Riccardo Di Gerlando, gli ospiti Anffas Ettore Cannizzaro e Marco Pingiotti ed un membro della scuola di cinema Zuccherarte Ponente Giancarlo Pidutti) si è recata ieri al teatro ‘Sandro Pertini’ ad Orbassano, in provincia di Torino, per partecipare alla cerimonia di premiazione del concorso internazionale ‘Uno sport per l'inclusione’, organizzata da Asl Piemonte.

ANFFAS ha partecipato con lo spot ‘Perfection’, breve corto già pluripremiato a festival nazionali ed internazionali. Il lavoro ha ottenuto ad Orbassano il premio come miglior cortometraggio per il pubblico e il secondo premio nella categoria spot. All'evento ha partecipato il noto personaggio televisivo Marco Berry. Sono pervenuti alla segreteria del concorso oltre 100 opere da tutto il mondo.

‘Perfection’ è uno spot realizzato a fine 2017 che narra l'intenzione di una giovane bambina con disabilità nel riprodurre la celebre opera di Leonardo ‘L'uomo vitruviano’ attraverso una sua particolarissima ed originale lettura. L'opera è stata realizzata grazie al laboratorio ‘Approccio alla tecnologia’, svolto presso il centro ANFFAS Sanremo, dove 5 ragazzi con disabilità hanno partecipato al progetto come troupe cinematografica sotto la direzione del filmaker ed educatore del centro Riccardo Di Gerlando.

Come attori hanno partecipato gli allievi della scuola primaria Ferraironi di Triora. I premi sono stati dedicati alla memoria di Nicola Botta, utente storico del centro sanremese. Un esempio importante di valorizzazione riguardante le concrete capacità delle persone con disabilità e una vetrina sempre utile per rompere barriere o pregiudizi purtroppo ancora presenti nella nostra società.

Anffas è un'associazione attiva sul territorio imperiese dal 1981 e ospita all'interno del suo centro sito in via Borea 57 a Sanremo una trentina di utenti con disabilità intellettiva e relazionale, garantendo un' adeguata assistenza e lavorando con competenza su progetti riabilitativi utili per le migliorie fisiche e comportamentali dei propri ospiti aventi come obiettivo primario il raggiungimento di una buona qualità di vita.