Diano Marina: il tenore Enrico Iviglia ha presentato il suo libro 'Ad Alta Voce'

Si è svolta presso la libreria Mondadori di Diano Marina la presentazione del libro di Enrico Iviglia “Ad Alta Voce - storia di un ragazzo diventato tenore”, edito da Letteratura Alternativa, dove l’affermato cantante di Asti racconta il suo percorso professionale con testimonianze ed aneddoti relativi alla sua importante carriera.

Dialogando con Flaviano Damonte, Iviglia ha intrattenuto il pubblico presente divertendo, affascinando e presentando intermezzi musicali tratti dal suo repertorio di tenore dalla vocalità leggera.

Il libro intende trasmettere un messaggio ai giovani che oggi ambiscono ad una carriera artistica e non sanno come muoversi in questo difficile ambiente. Con un’empatia davvero coinvolgente l’autore ha presentato ricordi d’infanzia, aneddoti teatrali, successi ed insuccessi. Un racconto dalle prime esperienze nel coro al debutto alla Scala, dal bullismo degli anni 80 alle difficoltà per mantenere un livello professionale sempre alto e costante e agli incontri con persone di diverse culture ed etnie che hanno arricchito il suo bagaglio di conoscenza.

Un insieme di esperienze , avventure e viaggi che hanno formato la base del suo successo personale e lo hanno portato a interpretare i ruoli più importanti, nelle più famose opere liriche e nei più prestigiosi teatri del mondo.

Giovanissimo ha mosso i primi passi nel coro parrocchiale del suo paese, Castell’Alfero. Agli studi tecnici presso la facoltà di Architettura affianca quelli musicali al Conservatorio di Torino, che ben presto lo portano, attraverso lo studio continuo ed approfondito, a trasformare la sua passione in una professione esemplare con l’interpretazione di oltre 35 ruoli su palcoscenici d’eccezione.

Ama l’arte e la letteratura, è appassionato di cucina e si dedica alla coltivazione di un piccolo orto di cui enfatizza i profumi. Pratica abitualmente sport e negli ultimi anni si è avvicinato al mondo della televisione, attraverso la partecipazione ad alcuni programmi in cui cura il momento dedicato alla lirica. Una persona davvero speciale.

Gloria Crivelli