Partiti gli oltre 600 atleti che partecipano alla Sanremo Marathon (foto)

Sono partiti gli oltre 600 atleti che si sono assicurati un pettorale per le tre gare in programma alla Sanremo Marathon di questa mattina. Maratona (Fidal), 10 chilometri (non competitiva) e Family Run (3 chilometri) le tre categorie.



Molte le nazioni rappresentate, a testimonianza del valore anche turistico della manifestazione, che poterà benefici a tutto il territorio. In gara ci saranno runners da: Russia, Stati Uniti, Spagna, Gran Bretagna, Germania, Austria, Olanda, Azerbaigian, Francia, Polonia, Principato di Monaco, Romania, Marocco, Lussemburgo, Bosnia/Erzegovina, Ucraina, Kenia, Svezia, Croazia, Lettonia. Atleti ma anche turisti che arriveranno in città con le loro famiglie oltre agli accompagnatori e allo staff.



Il percorso si sviluppa lungo la pista ciclabile. Gli atleti sono partiti alle 9, in centro. Il tragitto prevede il passaggio dal Casinò fino a piazza Colombo passando per via Matteotti e sfilando davanti all’Ariston. Poi atleti si immetteranno sulla pista ciclabile fino a Santo Stefano al Mare per poi raggiungere il traguardo a Pian di Poma. Il tracciato è stato infatti studiato per mettere in risalto anche i borghi di Arma di Taggia, Riva Ligure, e Santo Stefano al Mare. La parte tecnica è curata dalla Pro San Pietro Sanremo.



Le fotografie sono di Tonino Bonomo.