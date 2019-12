Fusion FCA e PSA: quale sarà lo scenario futuro del mondo dell'auto

Si può dire che quando è stato annunciato che due delle più grandi case automobilistiche del mondo si sono fuse - Fiat Chrysler Automobiles e Groupe PSA - il mondo ha prestato attenzione, considerando che la combinazione di 40 miliardi di euro, 50-50, sarebbe stata la quarta casa automobilistica più venduta del pianeta. La notizia arriva pochi mesi dopo una fusione simile, tra FCA e Renault (il rivale francese di PSA) è fallita.* Collettivamente, la fusione - che non ha ancora rivelato come si chiamerebbe il gruppo risultante - sarebbe responsabile della produzione di alcune delle auto più vendute al mondo, tra cui Abarth, Alfa Romeo, Citroen, Chrysler, Chrysler, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Ram Trucks e Vauxhall.**

Sono un sacco di auto, vero? Continua a leggere questo articolo informativo sulle notizie di Vestle per ottenere i fatti su questa massiccia fusione, compreso ciò che potrebbe significare per il futuro dell'industria automobilistica.

All'inizio, sembrava essere una situazione vantaggiosa per tutti.

Da un punto di vista economico, l'accordo sembra avere un senso per una serie di ragioni che illustrano come una parte sembra compensare ciò che manca all'altra. Ecco alcuni scenari chiave da considerare:

- In primo luogo, c'è la mancanza di performance della Fiat in Europa negli ultimi anni. Quella che un tempo era una grande casa automobilistica si è ridotta a produrre auto di qualità, ma magre, come la Panda, la Fiat 500 e la 500X. Eppure, allo stesso tempo, la Peugeot-Citroen ha mostrato notevoli prestazioni nell'area EMEA, vendendo 2,5 milioni di veicoli e contribuendo persino a dare nuova vita ai marchi Vauxhall-Opel, che in precedenza erano di proprietà della società americana General Motors. **

- Poi c'è il fatto che PSA ha una presenza molto limitata in America, mentre la quota di mercato statunitense di FCA nel 2018 ammontava al 12%.* ** C'è la possibilità che la fusione possa introdurre marchi di entrambi i gruppi nel rispettivo paese di ciascuno di essi, lasciando a ciascuno di essi la possibilità di speculare su quale tipo di opportunità di mercato esiste per quello scenario. Gli americani comprerebbero le Peugeot con lo stesso fervore degli europei? **

- Marchi premium: Fiat-Chrysler include sotto il suo cofano i nomi Alfa Romeo e Maserati ultra-premium, per non parlare del leggendario nome in 4X4s, Jeep. L'unico asset premium di PSA è il DS, ma il suo destino complessivo come veicolo ad alte prestazioni è ancora indeciso.*

Quali sono le aspettative finanziarie?

Anche in questi primi giorni si stanno effettuando stime sugli impatti finanziari e socioeconomici che la fusione FCA-PSA potrebbe avere. I consigli di amministrazione di ciascun gruppo affermano che la società combinata potrebbe portare a vendite annuali di veicoli per 8,7 milioni di automobili all'anno, ricavi fino a 170 miliardi di euro e utili operativi superiori a 11 miliardi di euro. Hanno aggiunto che i benefici marginali della fusione potrebbero includere 3,7 miliardi di euro di risparmi, tenendo conto dell'assenza di chiusure di stabilimenti in questo momento*.

Oltre a ciò, i dettagli rimangono ancora vaghi, anche se, dopo aver sostenuto all'unanimità l'operazione, i consigli di entrambe le società hanno rivelato che la nuova società sarà incorporata nei Paesi Bassi, ma mantiene ancora le quotazioni in borsa a Parigi, Milano e New York, nonché quelle che hanno definito "presenze significative" nelle principali sedi in Francia, Italia e Stati Uniti.*.

Sui mercati finanziari, Fiat Chrysler ha registrato un balzo del 24.75% dal 25 ottobre al 4 novembre, il periodo di tempo che circonda la fusione. Naturalmente, le performance passate non possono essere utilizzate per ottenere informazioni su come uno strumento può funzionare in futuro, ma guardare come un'azienda come FCA si comporta sui mercati finanziari su un sito come Vestle può aiutarvi a comprendere meglio come eventi come le fusioni possono influenzare i mercati.

Cosa potrebbe significare per il futuro?

L'impatto finale di una fusione che combina due case automobilistiche che, per il volume delle vendite e gli anni di storia che ciascuna di esse porta con sé, può essere considerato altamente influente per l'industria automobilistica in generale, che richiederà anni per essere pienamente realizzato. Tuttavia, c'è già una speculazione su ciò che potrebbe accadere.

- Impatto ambientale: Per quanto riguarda la questione dell'impatto ambientale, si ritiene che accedendo alla tecnologia proprietaria di PSA, FCA potrebbe essere in grado di conformarsi meglio alle normative europee sulle emissioni di anidride carbonica per impieghi gravosi del prossimo anno. Tom Narayan, un analista della Royal Bank of Canada, ha detto: "Crediamo che, alla fine, la famiglia Agnelli [proprietari di FCA] probabilmente vuole solo una soluzione al dilemma europeo di CO2 della FCA, combinandolo con un'altra casa automobilistica europea che ha già un piano per la CO2". *

- Impatto industriale: forse una citazione dalla stessa dichiarazione di fusione potrebbe spiegare il potenziale che si trova davanti alla fusione: "Entrambi i gruppi condividono la convinzione che esiste una logica convincente per una mossa coraggiosa e decisiva che creerebbe un leader del settore con le dimensioni, le capacità e le risorse per cogliere con successo le opportunità e gestire efficacemente le sfide della nuova era della mobilità".*

Il Punto Fondamentale