Sanremo: domani l'accensione del grande albero di Natale, divieto di transito per 3 ore in piazza Colombo

Divieto di transito in piazza Colombo, domani pomeriggio tra le 17 e le 20 per consentire lo svolgimento in sicurezza della cerimonia per l'accensione del grande albero di Natale, già posizionato sul 'solettone'.

La ditta incaricata ha installato la struttura che lo scorso anno era in piazza Borea D'Olmo e che, per i noti lavori di restyling, ha dovuto trovare un'altra 'casa'. Domani il grande show dell'inaugurazione “Ballando sotto l'albero” alla presenza del Sindaco Alberto Biancheri, dell'amministrazione e con la partecipazione dei “Seconda Materia”, artisti acrobati provenienti da Santarcangelo di Romagna, e degli “Urban Theory”, stomp dancers, hip hop e street dancers che partecipano al nuovo show di Fiorello su Rai Uno, “VivaRai Play”.

L'appuntamento è per le 18.15 e, come lo scorso anno, sono attesi tantissimi residenti e, perchè no, anche i turisti che hanno deciso di trascorrere il weekend dell'Immacolata nella città dei fiori.