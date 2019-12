Sanremo: sistemati i nuovi sensori per monitorare gli spostamenti del terreno in via Duca D’Aosta, entro lunedì il verdetto (Foto)

Sono stati installati questa mattina i nuovi sensori che monitoreranno gli eventuali spostamenti del terreno all’altezza di via Duca D’Aosta, la strada all’intersezione con l’Aurelia chiusa in via precauzionale lo scorso fine settimana. I sensori avevano restituito dati a dir poco allarmanti, ma servono ulteriori verifiche per capire se si sia trattato di un errore o di un reale smottamento.

Questa mattina i tecnici del Comune hanno installato i sensori che entro 48 o 72 ore restituiranno i dati. Il verdetto è atteso entro lunedì: in base ai nuovi dati verrà stabilito se riaprire o meno via Duca D’Aosta.

Dopo l’anomalia nelle rilevazioni dello scorso finesettimana il Comune aveva scelto di chiudere la circolazione a titolo precauzionale. Già tra sabato e domenica c’è stata una stabilizzazione del terreno e delle rilevazioni dei sensori che fa ben sperare per l’analisi che sarà effettuata lunedì.