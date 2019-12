Vallecrosia: serie di manifestazioni per il periodo natalizio con musica, cultura e tanto divertimento

E’ stato presentato il calendario manifestazioni natalizie a Vallecrosia. Si tratta di un percorso di intrattenimento, che riguarda sia la cultura che gli appuntamenti sul territorio. Domenica prossima, nell’area ludica dedicata alla terza età, è prevista l’apertura alle 15, con una sorpresa per tutti.

Nel corso del periodo natalizio presentati alcuni libri (ogni sabato alla sala polivalente), alcune mostre, due spettacoli teatrali e ci saranno alcuni spettacolo musicali. Domenica 22 verranno consegnati i panettoni agli ultra 70enni e, nell’occasione l’Amministrazione farà gli auguri ai cittadini alle circa 1.300 famiglie che saranno invitate personalmente. Saranno creati i presupposti per creare aggregazione tra residenti e turisti, ma anche per una serie di momenti di svago, per condividere la gioia del Natale.

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 l’appuntamento sarà con lo ‘street food’ e sulla pista di pattinaggio il Villaggio di Natale con l’arrivo del trenino per i più piccoli. Il 26, alla Chiesa di San Rocco si svolgerà la 12a edizione del concerto delle 5 corali di Vallecrosia. Sono previsti 5 singoli concerti e, in chiusura quello comune dei vari gruppi.

Domenica 29, in piazza del Popolo nella città alta, l’associazione ‘Borgo Antico’ allestirà una serata offrendo polenta e cinghiale a tutti, consentendo a tutti di riunirsi attorno al fuoco a due giorni dalla fine dell’anno. Il 31 dicembre alle 22, sulla pista di pattinaggio, l’associazione ‘La mia città’, organizza la festa di Capodanno con musica ed attrazioni di vario genere.

Infine domenica 5 gennaio, alle 14.30, sulla rotonda Marinai d’Italia, lo sbarco della Befana con dolci e sorprese organizzato dal ‘Borgo Antico’, Amici del Lungomare ed i Pescatori.



Il calendario delle manifestazioni QUI.