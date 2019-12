Ventimiglia: sciopero dei treni in Francia, da domani un bus dalla città di confine a Fontvieille

"La coalizione tutta è unita nel pensare che i frontalieri sono una risorsa unica per la nostra città": iniziava in questo modo il programma elettorale dedicato ai frontalieri, del Sindaco Gaetano Scullino.

Tra gli impegni assunti, era anche precisato nel programma amministrativo: "Si intende sostenere la pianificazione di un servizio bus Italia-Francia che dia almeno la possibilità di raggiungere la ‘Gare Routiere’ di Mentone dalla quale parte il bus n°100 per Monaco e Nizza, ogni 20 minuti circa".

“L'Amministrazione Scullino, onorando gli impegni - evidenzia il consigliere comunale Massimo Giordanengo, incaricato di seguire le problematiche collegate al lavoro dei frontalieri - ha quindi ascoltato la richiesta d’aiuto dei lavoratori frontalieri che attraverso il gruppo ‘ZZZ’ (ma la problematica è sentita da tutte le associazioni dei frontalieri) ha chiesto la possibilità di trovare un mezzo alternativo ai treni durante il periodo di sciopero generale che scatterà in Francia da domani sopprimendo la maggior parte dei convogli".

Attraverso un avviso pubblico che si può leggere dal sito del comune di Ventimiglia, è quindi prevista la possibilità di istituire un bus che partirà alle 7 dal piazzale antistante le ‘Gianchette’ con unico scalo a Fontvieille e ritorno con partenza dal Principato alle 17.30: “Abbiamo già avuto riscontri positivi – dicono dall'Amministrazione e, da domani, vedremo se e come il servizio funzionerà. Naturalmente è una soluzione temporanea d'emergenza, per la durata dello sciopero dei treni francesi, indirizzata a qualsiasi soggetto già abilitato e/o autorizzato, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti nazionali, senza esclusive”.

L'avviso pubblico chiarisce: "Successivamente alla data del 15 dicembre, l’eventuale prosecuzione del servizio è subordinata al conseguimento dei prescritti titoli autorizzativi italiani, francesi e monegaschi, se ed in quanto dovuti. Il servizio, inteso non in regime d’esclusiva, dovrà essere a totale cura del soggetto attuatore e non comportare spese per il Comune di Ventimiglia. I soggetti interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse attraverso apposita comunicazione con la quale si attesta, tra l’altro, che nessuna spesa verrà addebitata al Comune di Ventimiglia ed impegnandosi, a partire da domani e fino al termine dello sciopero, a gestire il servizio".