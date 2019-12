Sanremo: gara di solidarietà nel mondo sportivo e tra gli imprenditori per l'evento di beneficienza della 'Nobel week'

Gara di solidarietà nel mondo sportivo e tra le realtà economiche locali per il charity event della Nobel Week Sanremo 2019.

Il tennista armese, Fabio Fognini, ha subito aderito all’iniziativa volta a raccogliere fondi per due borse di studio, una per gli studenti del liceo Cassini, una per uno studente universitario meritevole, regalando una maglia autografata che verrà assegnata ad un partecipante all’evento di beneficenza, che si terrà sabato dalle 20.30 a Villa Nobel.

Anche “El Diablo” Claudio Chiappucci, Riccardo Gagliolo, Bruno Zanoni e Kristian Ghedina, hanno aderito regalando un cimelio autografato. Varie aziende si sono prontamente offerte di regale oggetti e servizi per la pesca di beneficenza: composizioni di piante, eleganti oggetti di arredo, un olio pregiatissimo dal valore di mille euro la bottiglia, trattamenti benessere e pacchetti turistici.

Durante la serata si terrà anche una cena di beneficenza, il cui ricavato sarà destinato alle borse di studio. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 0184 501017 oppure al 388 8895908.