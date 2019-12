Sabato 7 dicembre inaugurazione della Nobel Week Sanremo 2019 ed evento di beneficienza

Villa Nobel a Sanremo, per una settimana sarà la cornice di eventi culturali internazionali che celebrano i premi Nobel. La splendida Villa in stile Moresco, che fu l’abitazione del famoso scienziato e filantropo Alfred Nobel negli ultimi anni della sua vita, ospiterà, dal 7 al 13 dicembre, una settimana di respiro internazionale, ricca di eventi culturali, in cui si svolgeranno congressi e meeting legati ai Premi Nobel e non solo, con la partecipazione di vincitori del prestigioso Premio, importanti nomi internazionali della cultura e delle varie materie legate ai Premi stessi. Non solo convegni, tutti aperti al pubblico e gratuiti, ma anche vari eventi conviviali e un charity event finalizzato a premiare studenti meritevoli con una borsa di studio. Sabato 7 alle ore 10:30 verrà inaugurata presso la Villa la settimana Nobeliana, verrà presentata la settimana nobeliana, presenzierà l’Ambasciatore Svedese in Italia Robert Rydberg. Seguirà una conferenza sulla Pace con Hélène Langevin-Joliot del Marie Curie Excellence award ed il Prof Paolo Luigi Branca dell’Università Cattolica di Milano. Verrà, inoltre, inaugurata la mostra temporanea Premi Nobel Donna.

Alle ore 20:30, si terrà un Charity event con cena e pesca di beneficenza, che prevede la raccolta fondi per la borsa di studio Nobel Week 2020 e per i ragazzi del Liceo Cassini.

Costo 70,00 €