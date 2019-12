Sanremo: “Never Give Up”, il nuovo disco di Steve Foglia è un inno alla voglia di rinascere (Video)

Le difficoltà viste come opportunità di crescita e rinascita. È il fil rouge di “Never Give Up”, l’ultima fatica musicale del batterista sanremese Steve Foglia. Online da pochi giorni su tutte le principali piattaforme digitali, l’album ha già ottenuto centinaia di ascolti e sta crescendo ogni giorno, con viva soddisfazione di un artista nostrano che da sempre coltiva la sua passione tanto da averne fatto anche la sua professione.

“Never Give Up” è un puro disco rock, come è nello stile di Steve Foglia, e vuole trasmettere un importante messaggio in un periodo storico nel quale i momenti di caduta e ripartenza sembrano all’ordine del giorno. E lui non si è mai arreso. Lo abbiamo incontrato per un’intervista a tutto tondo, dal suo nuovo disco al panorama musicale locale e non solo.