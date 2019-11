Ancora pochi giorni per iscriversi ai percorsi gratuiti di inserimento lavorativo rivolti a giovani disoccupati

Stanno avendo molto successo i tre percorsi completamente gratuiti di qualifica e inserimento lavorativo organizzati dal Centro Pastore di Via Delbecchi 32 a Imperia. Fino ad oggi sono state raccolte più di 60 iscrizioni alle selezioni che si terranno nel mese di dicembre ma fino a venerdì 29 novembre sarà ancora possibile contattare o passare presso la sede per inserire il proprio nome fra i contendenti a quella che pare davvero essere una rara e concreta opportunità di lavoro.

Sono, infatti, tre operazioni progettate su richiesta diretta e con la collaborazione di aziende affermate del territorio, che si sono impegnate ad ospitare in tirocinio (pagato dal progetto) tutti gli allievi e poi ad assumerne almeno il 30%, quindi con un indiscutibile ed elevato livello di concretezza dal punto di vista occupazionale.

L'iniziativa prevede corsi che rilasceranno qualifiche riconosciute da regione Liguria e dal sistema nazionale delle seguenti figure professionali:

- MACELLAIO - figura fortemente ricercata che ormai si occupa solo di piccoli tagli e, nei punti vendita, di preparazione di prodotti pronti per la cottura o il consumo, dura 800 ore di cui 560 ore teorico/pratiche e 240 ore di stage in azienda;

- MAGAZZINIERE - figura polivalente, sempre richiesta dalla Grande Distribuzione, dalle aziende di spedizione e dalle imprese dell'agroalimentare sul territorio, è composto di 450 ore di cui 330 ore teorico/pratiche e 120 ore di stage in azienda;

- Tecnico in amministrazione del personale - figura che verrà formata sull'utilizzo dei 3 principali software di gestione paghe e personale utilizzati dagli Studi professionali, dalle aziende e dalla Pubblica Amministrazione, prevede 800 ore di cui 560 ore teorico/pratiche e 240 ore di stage in azienda.

Tutti i partecipanti qualificati, dopo lo stage, potranno accedere anche ad una work experience di tre o sei mesi con indennità di frequenza pagata 500 €/mese secondo quanto previsto dalla norma regionale in materia di tirocini. Oltre alla formazione, quindi, esiste la possibilità di esercitarsi “sul campo” per mettersi subito alla prova con una esperienza operativa che permetta di conoscere (e farsi conoscere da) le aziende del settore, favorendo così l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Il Centro Pastore opera da sempre in stretto contatto con le aziende ed è per questo che ha valutato di promuovere queste tre iniziative che rappresentano concretamente, in relazione alle offerte di lavoro presenti sul nostro territorio, una concreta opportunità di stabilizzazione. Collaborano a questo importante progetto aziende di riferimento del territorio come Tallone Carni, F.lli Merano, Piccardo & Savorè, COSEVA multiservizi, C&C sistemi e numerosi Studi di Consulenti del lavoro.

Inoltre il Centro Pastore è un organismo che vanta l'accreditamento da parte di Regione Liguria nella formazione a tutti i livelli e nei Servizi per il lavoro, attività sempre più centrali nelle politiche attive regionali e che hanno l'obiettivo di far incontrare un'offerta specifica di lavoro con una domanda competente e formata.

“Formarsi per competere”, progetto a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (asse 1 – Occupazione) significa investire sulle proprie capacità e valorizzare le personali attitudini per emergere, tra altri, nel lavoro. In un momento in cui non è semplice competere, il Centro Pastore, con un team di formatori dedicato, con collaborazioni attive all'interno delle aziende, vuole contribuire ad affrontare e vincere la sfida.

Per accedere ai tre percorsi - le cui iscrizioni sono aperte fino al 29 novembre 2019 - occorre essere disoccupati (o inoccupati con un reddito annuo sotto soglia), essere in possesso di qualifica triennale, diploma o titolo di scuola superiore e non superare i 29 anni di età, oltre ad essere residenti o domiciliati in Liguria.

Per informazioni consultare le pagine dedicate del sito Internet www.centropastore.it oppure recarsi al Centro in Via Delbecchi n° 32 a Imperia, aperto dal Lunedì al Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30 e il Venerdì dalle 8:30 alle 12:30.