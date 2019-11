Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: alla Coop di Sanremo l’incontro ‘Un Mare di Plastica’ con I Deplasticati

Sanremo si dimostra sempre in prima linea nella lotta al consumo di plastica. In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, Coop e I Deplasticati insieme a InforMare fanno squadra per l’evento ‘Un mare di Plastica’, il decalogo del cittadino consapevole per l’uso responsabile per la plastica. Una conferenza con proiezione di immagini dei fondali marini del Mar Ligure con la biologa marina Monica Previati e i volontari de I Deplasticati.

L’appuntamento è fissato per venerdì 29 novembre alle 16.30 nella Sala Punto d’incontro Coop di Sanremo al primo piano del supermercato di corso Matuzia.