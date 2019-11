Al Sanremo International Guitar Festival, questa sera esibizione del musicista Zoran Dukic

Grande attesa questa sera al Sanremo International Guitar Festival, per l'arrivo di Zoran Dukic, uno dei più importanti chitarristi del nostro tempo: le sue esibizioni lasciano sempre una impressione assolutamente fuori dall’ordinario. Zoran Dukic è un musicista fenomenale, un genio della chitarra, per tecnica e interpretazione, possiede una sensibilità eccezionale.

Ieri, il Festival ha vissuto momenti indimenticabili, sia per la parte strettamente musicale, con le apprezzatissime esibizioni di René Izquierdo, di Dimmitrios Giannakis, e della flautista Tatiana Thaele, sia per la parte riservata alla premiazione dei vincitori del Concorso che accompagna il Festival e che raduna i migliori giovani talenti della chitarra, non solamente italilani ed europei. Sono stati premiati Pasquale Vitale, Cristina Galietto, An Jiarui (Categoria A); Gianluca Gumirato, Alessandro Acquarone, Pietro Trinchero (Categoria B); Alarico Gherardi (Categoria C).

Domani, giovedì, doppio appuntamento: alle ore 16:45 con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo (solista Domenico Mottola, cinvitore del Concorso nel 2018; Direttore Giancarlo De Lorenzo), alle ore 21,00 esibizioni di Giulio Tampalini, Xu Tuo, Ding Wuhong, Wuanxuan Sun.