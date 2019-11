Stampanti da ufficio, numeri di un mercato in continua evoluzione

Il mondo delle stampanti vive un momento di grande trasformazione, anche alla luce di nuovi concetti che si stanno facendo strada e che sempre di più fanno parte del vivere quotidiano. Come, in particolare, quello di ‘ufficio interconnesso’ all’interno del quale il ruolo delle stampanti è divenuto cruciale per tutta una serie di operazioni che il personale aziendale è chiamato a svolgere in condivisione con le macchine. C’è in questo senso un sempre più spiccato orientamento della clientela cosiddetta ‘business’ verso dispositivi e strumenti che soddisfino le esigenze di sicurezza, integrazione e produttività. Cresce insomma la necessità di gestire e condividere le informazioni d’azienda, così accade che sistemi di stampa, lavagne interattive e videoproiettori siano sempre più interconnessi nel nome della semplificazione. Le stampanti da ufficio, oggi multifunzione, integreranno sempre di più i processi aziendali e contemporaneamente dovranno estendere la funzionalità di stampa ai molti device portatili ogni giorno utilizzati. Concetti sempre più attuali, che è possibile approfondire con gli esperti di www.cartucce.com , uno degli ecommerce storici di vendita online di consumabili per stampanti.

Il mercato printing è senza dubbio un settore affollato e maturo ma che può offrire ancora spazi di crescita interessanti, nel nome di tecnologie che siano pensate ad hoc per aumentare l’efficienza.

Ecco perché la tendenza per quest’anno parla di grandi numeri in rapporto alla quantità di pagine che saranno stampate: in Europa Occidentale si stima che toccheranno quota 350 miliardi. E, per quanto riguarda l’ambito specifico delle stampanti 3D, bisogna registrare una continua espansione anche in Italia. Con un numero di macchine che nel 2020 si stima riuscirà a superare nel completo le 26mila unità.

Stampanti, indispensabili per l’ufficio e la casa (con qualche differenza)

Ormai le stampanti da ufficio sono diventate compagni di viaggio irrinunciabili in ogni ambiente di lavoro con scrivanie e postazioni pc (ma non solo!). Basti pensare che è proprio in questo settore che sono sbocciate e si sono affermate, molto prima di compiere il salto tra le mura domestiche. Con una distinzione da fare tra le esigenze di chi con la stampante ci lavora e quelle di chi invece ne fa un uso occasionale.

L’ufficio infatti richiede ritmi più alti, inoltre essendo qui la stampa legata alla riproduzione e archiviazione di una lunga serie di documenti sarà consigliabile scegliere una stampante di tipo monocromatico (in bianco e nero) per ottenere sia un risparmio in termini di denaro che di tempi di realizzazione.

La velocità nella stampa può essere misurata in ‘ppm’ (pagine per minuto): l’importanza di questo aspetto è ovviamente strategica in ambito lavorativo dove i tempi e i ritmi sono più sostenuti rispetto all’ambiente di casa. Un dettaglio che rende perfette allo scopo le stampanti laser rispetto a quelle con getto di inchiostro, nonostante un costo del toner più alto a confronto con le cartucce. La scelta della stampante da ufficio dovrà dunque essere orientata in base alla facilità di utilizzo, l’alta qualità e la velocità di stampa.

Come sempre, la parte del leone spetterà a un buon rapporto qualità/prezzo. E poi c’è un’avanguardia nel mercato printing - che è sempre più attuale e di intuitivo utilizzo - capace di coinvolgere nella gestione delle informazioni dagli uffici agli alberghi, passando per aeroporti e biblioteche: la possibilità di avviare la stampa di documenti dal computer remoto che si sta controllando, così da ottimizzare qualsiasi operazione che richieda praticità o urgenza.