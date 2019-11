Bordighera: venerdì prossimo all'ex Anglicana una serata per scoprire il magico mondo del Tango

Venerdì prossimo alle 20.30, all’ex Chiesa Anglicana di Bordighera, l’associazione culturale ‘Protango’ organizza una serata aperta a tutti per scoprire il magico mondo del Tango: per un paio d’ore sarà come essere catapultati in un barrio di Buenos Aires.

"Che cos'è il Tango Argentino": breve introduzione narrata, danzata e recitata sulla sua storia, le sue origini, le sue tradizioni e a seguire uno stage gratuito per chi non ha mai ballato o è agli esordi, tenuto da una coppia di ballerini di fama internazionale: Edwin Espinosa e Alexa Yepes Arboleda. Nello stage di questa serata verranno affrontate le nozioni di base, l'abbraccio, la camminata, il sistema basico tradizionale... Non occorrono abbigliamento e scarpe particolari, semplicemente comodi.

La serata è organizzata dall’associazione culturale 'Protango', nelle persone di Raffaele Prota e Maura Traverso, nell'ambito dell'evento "A tutto Tango" che ospita i due ballerini professionisti a Bordighera circa due volte l’anno, per portare avanti un percorso di studio serio e continuativo con gli allievi e con le persone che giungono qui da altre parti d’Italia e d’Europa e che proseguirà nelle successive due serate. “A tutto Tango” giunge così all’ottava edizione.

Avere la possibilità di studiare e di cominciare ad assaporare questa meravigliosa arte con Edwin Espinosa e Alexa Yepes Arboleda non è solo una grande fortuna, ma un privilegio. Due artisti affermati che mettono a disposizione le loro innate capacità artistiche, le loro conoscenze, la loro esperienza con grande umiltà, delicatezza e generosità. Guardarli ed ascoltarli rende tutto ancora più affascinante e coinvolgente.