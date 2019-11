Le meraviglie del nostro territorio si esibiscono attraverso le pagine di un catalogo di porte interne uniche

Incantevoli foto che raccontano di boschi, di prati, di luoghi, simboli e colori dei nostri territori, catturati in una serie di shooting fotografici in cui le porte AIP Sololegno sono protagoniste ma si immedesimano disinvoltamente nell'ambiente circostante, fino a far emergere un meraviglioso connubio di stile, naturalità, artigianalità e tecnica.

Non solo un catalogo ma un affascinante viaggio fotografico fra bellezze naturali dove pare quasi d’udire un frusciare di fronde, lo scorrere di un corso d’acqua, il brivido di un vento che percorre le pareti di una costruzione. Una magia che cattura, in ogni pagina.

Ed ecco che si rivelano uniche nei loro particolari, porte bellissime e generose, indispensabili e preziosi arredi delle nostre case.

Questo catalogo nasce proprio per esprimere il profondo rispetto della AIP per la materia naturale, per l’immortale vita del legno che rinasce ogni volta attraverso il manufatti di abili artigiani che, con l’aiuto della tecnologia, trasportano un mondo naturale nelle nostre case. Non per niente lo slogan dell’Azienda è ”Dal cuore del legno, Sololegno”.

11 collezioni che rispecchiano ciascuna un insieme di valori e che regalano agli ambienti, una volta inserite, quel nostro mondo interiore, finalmente visibile e percepibile al tatto.

Riscoprire quella cura, semplice ma preziosa, che ci mancava da un po’. E riconoscere quel rispetto, per l’ambiente, per noi, per il nostro benessere.

Pensate che la maggior parte delle porte sono verniciate con delle tinte naturali all’acqua, e contenenti i prezioni “ioni d’argento” utili a combattere la proliferazione di batteri. Non per niente su queste porte “ci potresti mangiare su”.

Potete sfogliare l’edizione digitale del catalogo QUI.







Le porte AIP Sololegno si distinguono per la sapiente artigianalità abbinata a linee innovative e di tendenza. Ogni particolare è seguito con una cura “quasi maniacale”, perché ogni singolo pezzo possa superare senza problemi il controllo qualità, ma soprattutto la soddisfazioni di ogni cliente.

Chi è AIP Sololegno.

Nasce a Barge (CN), per volontà di Adriano Aimar, in tempi in cui il territorio era disseminato di laboratori argianali del legno, che andavano alla grande, ma mancava una visione comune che guardasse oltre e più in grande. Da allora, sono trascorsi 40 anni, quella visione si è trasformata progessivamente in una Azienda che ancora oggi fa della passione e dell’ambizione la sua ispirazione principale. Tanto da portare ad una crescita costante nonostante gli anni della crisi del settore, durante i quali Adriano non ha mai smesso di credere che le opportunità migliori nascono proprio dalle difficoltà, perché sono quelle che quasi “costringono” ad innovarsi, a prestare attenzione alle richieste di mercato, portanto allo studio, alla formazione, al “non adagiarsi mai negli allori”.

E, proprio per non dimenticare di andare sempre avanti, nasce nel 2012 il reparto ricerca e sviluppo mentre, nel 2015 viene creato il Centro Design AIP

Oltre a tutto il mercato nazionale, la AIP si muove anche sui mercati esteri, quali Russia, Svizzera, Francia, Nord Africa.