Flavio Insinna e la sua ‘Macchina della Felicità’ al Casinò di Sanremo: “Voglio che il mio pubblico torni a casa più leggero, di questi tempi è una grande sfida” (Intervista

C’è grande attesa per lo spettacolo che questa sera alle 21 vedrà protagonista Flavio Insinna al Teatro dell’Opera del Casinò con la sua “Macchina della Felicità. La ricreazione”. L’attore e presentatore arriva a Sanremo con uno show ricco di comicità, di racconti e di canzoni intrecciato alla trama dell’omonimo romanzo da lui scritto. Una pièce che valorizza l’intensa capacità empatica di uno dei migliori attori professionisti, uno dei volti più noti del piccolo e del grande schermo.

A poche ore dallo spettacolo Insinna si è concesso ai nostri microfoni per lanciare la grande serata del Casinò.

Flavio Insinna, oltre all’attività teatrale, è protagonista del piccolo schermo come presentatore del gioco preservare di Rai1 ‘L’Eredità’. A maggio di quest’anno ha anche condotto con Federico Russo l’Eurovision Song Contest oltre ad aver partecipato come ballerino per una notte a ‘Ballando con le Stelle’.