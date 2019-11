Sanremo: pericolo per i pedoni in via San Francesco all'altezza della caserma dei vigili del fuoco, un lettore auspica l'installamento dei dossi

“Buongiorno, volevo porre all'attenzione del comune di Sanremo la situazione di pericolo sul tratto nuovo di via San Francesco all'altezza della caserma dei vigili del fuoco, dove c'è un passaggio pedonale. Dato che mi è capitato più di una volta di rischiare la vita per colpa della velocità dei veicoli che non rispettano i limiti, mi chiedevo se fosse possibile avere anche in questa via la possibilità di installare dei Dossi come quelli che hanno fatto in via Pietro Agosti e in altre zone della città”.