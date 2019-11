Sanremo: CNA e Alle Tattoo fanno squadra per promuovere il tatuaggio come professione artigiana e occasione di promozione turistica (Foto e Video)

Il tatuaggio come forma d’arte, ma anche come occasione di promozione per il territorio. Ma anche il tatuaggio come attività artigiana legale, sicura, etica e, perché no, anche redditizia. Su questi fondamenti si basa la serie di incontri che CNA Sanremo ha organizzato invitando in città il modenese Alessandro Bonacorsi e il suo staff, meglio conosciuto come ‘Alle Tattoo’, uno degli studi più famosi d’Italia e vincitore di diversi Guinnes Word Record.

Nella sede matuziana di CNA sono quindi stati organizzati una serie di incontri con tatuatori della zona, a ‘lezione’ da Alessandro Bonacorsi per apprendere le tecniche di relazione con il cliente, di promozione dei propri lavori e di interazione con il territorio. Non sono mancate le dimostrazioni pratiche, e le ‘simulazioni’ di relazioni con il cliente per fare in modo che il tatuaggio non sia solo un disegno indelebile sulla pelle, ma una vera e propria esperienza spendibile anche sul mercato turistico.

Le interviste ad Alessandro Bonacorsi (Alle Tattoo) e Luciano Vazzano (CNA)

Sono, infatti, molti i francesi che quasi ogni settimana scelgono di varcare il confine per farsi tatuare nei moti studi della nostra provincia. Serve, però, una collaborazione con il mondo della ricezione turistica per fare in modo che il flusso possa essere occasione anche per il territorio e per tutti i suoi operatori.

Si è parlato anche del mercato fieristico e congressistico con l’obiettivo di proporre Sanremo come centro per incontri del settore che non siano solo una vetrina per i vari studi, ma anche punto di riferimento per il mondo del tatuaggio e dell’arte italiana, declinata anche nelle eccellenze della tavola e dell’artigianato.

L’incontro tra ‘Alle Tattoo’ e CNA Sanremo sarà il primo di molti altri che verranno organizzati in città per iniziare un percorso nel mondo del tatuaggio come business, arte, attività artigiana e promozione del territorio.