Imperia: dopo gli acquazzoni di ieri guasto questa mattina ad una tubazione e mini geyser in via Gavi (Foto)

Problemi al transito, questa mattina in via Gavi, bretella di collegamento vicino all’Università ad Imperia. Come si vede dalle foto la rottura di una tubazione ha causato la fuoriuscita di acqua direttamente sull’asfalto.

Sul posto si sono già recati i tecnici e gli operai dell’Amat che stanno lavorando per sistemare la perdita. Un guasto probabilmente provocato dai forti acquazzoni di ieri sera, che in molte zone dell’estremo ponente hanno messo a dura prova griglie e tombini.

Alla fine la perturbazione, oltre ad una lunga serie di fulmini e tuoni, ha portato tra i 20 ed i 30 mm di pioggia, anche se in forte quantità ed in pochi minuti. Scese anche le temperature che, sui valori minimi di questa notte hanno raggiunto quote negative in montagna mentre le località sul mare si sono fermate tra i 10 ed i 12 gradi.