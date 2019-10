Olio Nuovo: il 9 e 10 novembre Fratelli Carli organizza un lungo weekend di degustazioni gratuite, negli empori di 7 città italiane

Non toccherà solo Imperia, ma anche le città di Torino, Pavia, Piacenza, Monza, Como e Milano la lunga festa di benvenuto all’Olio Nuovo, organizzata da Fratelli Carli, la storica e rinomata azienda olearia ligure, che, dal 1911, vende per corrispondenza e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero.

Durante il weekend di sabato 9 e domenica 10 novembre, nei suoi Empori, l’azienda ha in programma, una serie di degustazioni guidate da assaggiatori professionisti per festeggiare l’inizio della campagna olearia 2019/2020 e per far scoprire al pubblico il primo olio nuovo. Sarà quindi possibile fare un’esperienza di gusto davvero unica, un vero e proprio viaggio esperienziale, per scoprire, attraverso i sensi, i segreti, gli aromi, i colori e le sfumature di uno degli alimenti più simbolici e rinomati della nostra cultura mediterranea: l’Olio Extra Vergine di Oliva.

Le degustazioni, gratuite, aperte a tutti, senza nessuna limitazione di età, si terranno:

Sabato 9 novembre negli Empori di: Torino - Via Doria 11, tel. 011.839.19.45 (dalle 10 alle 19.30), Pavia - Corso Cavour 40, tel. 038.22.09.87 (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), Piacenza - Corso Vittorio Emanuele II, tel. 0523.30.62.95 (dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30).

Domenica 10 novembre negli Empori di: Monza - Via Italia 50, tel. 039.231.07.06 (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30), Como - Piazza Volta 13, tel. 031.26.57.04 (dalle 10 alle 19), Milano - Via Ponte Vetero 13, tel. 02.72.09.40.35 (dalle 10 alle 19.30). L’Emporio di Imperia, invece, ospiterà le degustazioni già da venerdì 8, oltre alle giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre, vista la concomitanza in città di OliOliva, la grande kermesse open-air che ogni anno celebra l’inizio della campagna olearia insieme ai sapori e ai profumi di stagione della Riviera dei Fiori.

Per tutta la durata della manifestazione imperiese, oltre che all’Emporio, la festa prosegue anche presso il Museo dell’Olivo Carlo Carli che, per l’occasione, sarà aperto con orario continuato dalle 9 alle 18.30, eccezionalmente con ingresso ridotto a euro 2,50 per tutti (gratuito sotto i 12 anni). Il Museo propone un affascinante viaggio nello spazio e nel tempo che, da Oriente ad Occidente del Mare Nostrum, coinvolge le grandi civiltà della storia. Attraverso 18 sale tematiche, ne è protagonista la pianta dell’olivo con i suoi molteplici doni e le sue valenze simboliche.