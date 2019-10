Ventimiglia: adesione alla 'Rete dei comuni orientali alla Famiglia', la risposta di 'Famiglie Arcobaleno' e 'Agedo'

Valeria Grani (Famiglie Arcobaleno di Ventimiglia) e Fiorenzo Gimelli (presidente nazionale A.GE.D.O) ci hanno scritto in relazione alla decisione della Giunta del Comune di Ventimiglia di aderire alla ‘Rete Sperimentale dei comuni liguri orientati alla Famiglia’:

“Di cosa stiamo parlando? Il Comune di Ventimiglia, per mezzo della sua giunta, ha deciso di collaborare con un Forum di associazioni che dichiara, tra i principi ispiratori, che la famiglia è fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Ormai è anacronistico parlare di Famiglia al singolare ed è più corretto, e corrispondente alla realtà, parlare di Famiglie. La famiglia, se pensiamo a cosa era solo 50 anni fa o in altre epoche capiamo benissimo che è una costruzione sociale e non già certa, predeterminata e unica. Tenendo ben fermo e saldo il ruolo e il valore sociale delle Famiglie è riduttivo ed anacronistico rivolgersi e sostenere quel solo tipo di Famiglia senza riconoscere e sostenere il variopinto universo delle Famiglie: monogenitoriali, ricomposte, affidatarie, adottive, omogenitoriali, allargate e di questo le Istituzioni si devono far carico senza pregiudizi e discriminazioni”.

“Basta fare una piccola ricerca per vedere che il Forum di cui qui si tratta è collegato ai movimenti ProVita (antiabortisti) ed a quel mondo che si è radunato lo scorso marzo al Congresso delle Famiglie di Verona organizzato da Lega, le cui battaglie sono spesso rivolte contro le Famiglie omogenitoriali (con due mamme o due papà) e il riconoscimento giuridico dei loro figli e non solo. L’adesione di un’Istituzione pubblica a questo tipo di rete vuol dire far passi indietro sui diritti piuttosto che guardare avanti e tagliare fuori tutto quel che è diverso, una visione del mondo reazionaria e che non tiene conto della realtà. Ciò di cui c’è bisogno invece è un allargamento dei diritti, una visione in prospettiva ed inclusiva, che guardi alla realtà e ai bisogni di tutti i tipi di famiglie senza preclusioni ideologiche o desiderio di emarginare ed escludere”.

“Perché questo ora? Perché in molti comuni e con le stesse modalità? La questione è squisitamente di potere e di battaglia politica. Vi è il tentativo di una parte di società minoritaria, ma molto rumorosa ed influente, che considera identitaria la ìdifesa della famiglia tradizionale’ e a cui una politica, oggi molto spregiudicata fa sponda pensando ad un facile consenso. Vorremmo sommessamente ricordare che dal 2016 vi è nel nostro paese una legge sulle Unioni Civili tra le persone dello stesso sesso che riconosce (salvo che in tema di adozioni) gli stessi diritti che da il matrimonio. Vogliamo qui ribadire la nostra netta contrarietà ad uno scontro basato su presupposti che non hanno nessun fondamento scientifico e che non affrontano come migliorare la convivenza civile incitano all’odio e alla discriminazione del ‘diverso’. E’ questo il compito di una amministrazione civica? No e poi no”.

“Cogliamo quindi l’occasione – terminano - per chiedere alla Giunta del Comune di Ventimiglia di rinunciare alla collaborazione col Forum delle Famiglie e, piuttosto, di entrare a far parte della rete RE.A.DY la Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, con l’obiettivo di attuare buone pratiche di inclusione ed allargamento dei diritti”.