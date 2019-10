Sanremo: palazzo pericolante nella ‘Pigna’, il Comune ordina ai proprietari lavori urgenti. All’orizzonte c’è la minaccia di sgombero

Nella ‘Pigna’ c’è un palazzo con seri problemi strutturali e, siccome i proprietari non stanno intervenendo, il Comune di Sanremo ha dovuto pubblicare un’ordinanza per chiedere lavori immediati.

Si tratta di “Palazzo del Capitolo”, tra via Tappoletti e via Del Popolo nel centro storico di Sanremo. Stando a quanto si legge sul documento pubblicato dal Comune, c’è già un’ordinanza del 6 marzo 2018 oltre ad altre precedenti che mettono in luce le problematiche della struttura. Si apprende, inoltre, che dalla redazione tecnica del 18 ottobre scorso, emerge: la presenza di archetti di controspinta a quota inferiore e superiore con vistose lesioni; generale e visibile peggioramento delle lesioni murarie sui fabbricati tra le vie Del Popolo, Tappoletti e Capitolo. Pertanto gli uffici del Comune chiedono: l’immediata redazione di relazione struttura, l’immediata esecuzione degli interventi e, a fine lavori, la redazione della perizia.

Il Comune ha anche disposto i successivi controlli da parte della Polizia Municipale per verificare l’esecuzione dei lavori richiesti precisando che, in caso di inadempimento, potrebbe essere anche disposto lo sgombero dello stabile a tutela della pubblica incolumità.