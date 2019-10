“Pronto Tonino, sono Gianna Nannini, belle le foto di sabato sera. Me ne è piaciuta una in particolare e la vorrei come ricordo!”. Non è proprio andata così ma la grande rocker toscana ha chiesto al suo ufficio stampa di poter avere una particolare foto del nostro Tonino Bonomo, tra le tante scattate sabato scorso, durante la serata finale del ‘Tenco 2019’.

Un bel riscontro per Tonino, che ha ovviamente subito spedito l’immagine a Gianna Nannini ed una soddisfazione da raccontare ai nipoti.