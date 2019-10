Sanremo: chiusura della strada per San Romolo, interviene anche il nostro lettore Gianni Calvi

Un nostro lettore, Gianni Calvi, ci ha scritto dopo aver letto la mail di Lucia Abbo:

“Penso che, con toni pacati, abbia praticamente scritto quello che anch'io penso, anzi molti pensano. Lucia Abbo non ha offeso nessuno, anche perché conoscendola benissimo non offenderebbe neppure un gatto randagio. Le controversie fra ente e ditte esecutrici non devono ricadere sui cittadini che, non dimentichiamo, pagano fior di tasse per avere dei servizi e non dei disagi. I sopralluoghi sulla fattibilità dei lavori vanno fatti prima di scavare. La trincea per la posa della tubazione doveva essere scavata a monte della strada ma avendo trovato roccia, e torniamo al punto precedente, si è modificato il percorso con il risultato che tutti conosciamo. Avere per mesi e mesi fatto transitare il bus ed altri mezzi pesanti non era pericoloso. In Giappone in 24 ore hanno ricostruito dei chilometri di strada franata. Ci si poteva pensare premi”.