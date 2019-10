Sanremo: venerdì prossimo al Teatro del Casinò il libro “Le ragazze sono cambiate. Le nuove adolescenti nel mondo reale e virtuale”

Venerdì alle 18, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, in collaborazione con la ‘Biennale della Famiglia’, il Centro Promozione Famiglia, la Fidapa e lo Zonta Club Elena Paracchini, Roberta Spiniello e Franco Manzitti presentano il libro: ‘Le ragazze sono cambiate. Le nuove adolescenti nel mondo reale e virtuale’ (Franco Angeli Editore). L’incontro è inserito nel piano di Formazione dei docenti.

Le ragazze di oggi sognano ancora il principe azzurro? Che ruolo hanno il gruppo dei pari e il web nell'affrontare i compiti evolutivi? Come si fa a crescere quando i limiti sono così sfuocati in seguito alla caduta del patriarcato? E perché le ragazze rimandano così a lungo il loro desiderio generativo? Queste sono alcune delle domande a cui il libro cerca di dare risposte o spunti di riflessione. Le ragazze oggi diventano donne attraverso percorsi diversi da quelli tracciati dalle loro mamme e dalle loro nonne. Seguendo queste impronte inedite, gli autori - terapeuti del Consultorio Gratuito del Minotauro - ci propongono alcune stimolanti riflessioni nate dal confronto con le adolescenti incontrate durante gli anni di attività clinica del Servizio.

Dai racconti di digiuni, tagli e di altri importanti attacchi alla nascente corporeità pubere femminile è infatti nato il bisogno di capire cosa stia succedendo fuori dalla stanza della terapia, ovvero in che modo i cambiamenti avvenuti a livello familiare e sociale influenzino la costruzione della loro identità femminile. Il testo vuole essere un utile strumento per i terapeuti ma anche per tutte le altre figure - genitori, insegnanti, operatori - che si confrontano quotidianamente con le nuove adolescenti.

Dice il prof. Chamet nell’ambito dell’intervista su “Il Giorno” a firma Anna Bogoni:” Quando la vita inizia a essere un po’ più difficile, diciamo a partire dalle scuole medie, si riscontrano molti casi di abbandono scolastico, soprattutto tra i amschi. E’ l’incontro con il dolore, il dolore di non essere all’altezza delle aspettative dei genitori, la paura di essere brutti, di non essere riconosciuti dal gruppo. Alalora subentra la vergogna perché se non hai successo non sei nessuno”.

Gustavo Pietropolli Charmet, psichiatra e psicoterapeuta, è responsabile scientifico del Consultorio Gratuito della Cooperativa Minotauro e direttore clinico dell'Associazione CAF-ONLUS, presso cui esercita funzioni di supervisore degli operatori delle comunità. Elena Paracchini, psicologa e psicoterapeuta, consulente presso il Consultorio Gratuito della Cooperativa Minotauro, svolge attività clinica privata a Sanremo e Imperia. È supervisore presso il Centro Promozione Famiglia di Sanremo. Roberta Spiniello, psicologa e psicoterapeuta, consulente presso il Consultorio Gratuito della Cooperativa Minotauro, svolge attività clinica privata con adolescenti e genitori. Aurora Rossetti, psichiatra, svolge attività clinica di consulenza con adolescenti e genitori presso il Consultorio Gratuito della Cooperativa Minotauro.