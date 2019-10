Festival 2020: le dirette della Rai da 'Casa Sanremo' al Palafiori dove arriverà anche il 'Billionaire' di Flavio Briatore

Sarà una 13a edizione di ‘Casa Sanremo’ assolutamente super, quella che viaggerà al fianco del 70° Festival della Canzone, in programma a febbraio nella città dei fiori. Mentre si susseguono incontri, cene e vertici più o meno segreti, qualcosa inizia a trapelare sull’edizione 2020 del contenitore che ormai da anni non si può certo considerare una ‘collaterale’, vista l’importanza che ha.

‘Casa Sanremo’ sarà ancora una volta centrale per le manifestazioni legate al Festival, come sempre guidata da Vincenzo Russolillo del Gruppo Eventi. E, quest’anno, ci saranno due chicche particolarmente importanti: la presenza ufficiale della Rai, che sarà media partner dell’evento ed una sorta di ‘Billionaire’ di Flavio Briatore, il noto manager che conduce una serie di locali Vip in giro per il Mondo. Iniziano così a delinearsi i contorni di ‘Casa Sanremo’ del prossimo febbraio al Palafiori, anche in virtù della cena che ha visto protagonisti la settimana scorsa il Sindaco Biancheri, l’Assessore Sindoni con Gianmarco Mazzi, Lucio Presta e proprio Flavio Briatore.

Per quanto riguarda la Rai, questa sarà in pianta stabile all’interno di ‘Casa Sanremo’, con le trasmissioni che parleranno di Festival e non solo (‘La Vita in Diretta’ e tutta una serie di altri programmi televisivi, sette in totale) che andranno in diretta dal Palafiori, ma anche Rai International e Radio Rai, in luogo delle radio legate al gruppo Mediaset degli anni scorsi.

Flavio Briatore, invece, sta lavorando con il ‘Gruppo Eventi’, per portare una sorta di ‘Billionaire’ all’interno di ‘Casa Sanremo’ che, sicuramente, porterà un grande interesse legati ai personaggi del ‘Jet set’ in ambito musicale, artistico e sportivo. Insomma una serie di novità davvero importanti per una ‘Casa Sanremo’ mai così vicino al Festival. Una consacrazione per una manifestazione che da anni è legata a doppia mandata con la kermesse canora.