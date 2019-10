101 partecipanti per la seconda edizione della StraCamporosso: primo il monegasco Adli Kais

Ieri, si è tenuta la seconda edizione della #StraCamporosso con 101 partecipanti. Il podio è stato così composto: al primo posto troviamo, Adli Kais della AS Monaco Sacome Conti, seguito dal nostrano Denis Capillo della AS Foce Sanremo ed infine, Antonio Bonifacio della Atletica Vallecrosia (I risultati in allegato con l'articolo ndr).



"L'evento è stato organizzato nei minimi particolari grazie a numerosi volontari. - sottolineano gli organizzatori, l'Associazione Culturale Eventi Benefici (A.C.E.B.) - Quest’anno abbiamo fatto una variante nel percorso che è piaciuta a tutti, portando la corsa anche dentro il paese per un totale di 7,5 km".



L’amministrazione comunale presente alla manifestazione ha poi premiato i vincitori. "Questo evento si è potuto organizzare grazie alla collaborazione della città di Camporosso, dei numerosi sponsor ma in particolare della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia che ha disposto i numerosi volontari in tutto il percorso garantendo un’assistenza sanitaria completa. - aggiungono - In particolare, questa corsa si è potuta fare grazie alla Sig.ra Parodi Piera, il marito Kees Smit che sono stati il cuore dell’organizzazione e a Gino Bruzzone che ha presentato l’evento".