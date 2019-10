Un nostro lettore, Llambi Lulja, ci ha scritto per segnalare un tombino stradale pericoloso per le auto ed i passanti in via Peirogallo 84/86 a Sanremo:

“Sono anche presenti buchi e gallerie altrettanto pericolose che hanno fatto i topi tra fine strada ed il muro della palazzina. Chiediamo agli addetti del comune di intervenire quanto prima, per mettere in sicurezza il pozzetto e chiudere i buchi”.