Ventimiglia: domenica prossima, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo civico ‘Girolamo Rossi’

Domenica 13 ottobre 2019, il Polo Museale della Liguria e il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in stretta collaborazione, aderiscono alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo organizzata dalla F@MU, appuntamento cresciuto negli anni che ha come fine far vivere alle famiglie con bambini una giornata in cui diventano protagonisti nel partecipare nelle realtà culturali italiani a manifestazioni create ad hoc.



L'evento, patrocinato e finanziato dall'Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia, avrà un programma particolarmente articolato che comincerà all'Area Archeologica di Nervia alle ore 15.00 e proseguirà poi al Forte dell'Annunziata alle 17.00. Mattatore del pomeriggio sarà l'attore Dario Apicella che ha realizzato lo spettacolo “Sei un mito!” in cui attraverso la rielaborazione di miti classici, con parti recitate e parti cantate, condurrà le famiglie in un percorso che si snoda attraverso i due siti, l'Area Archeologica di Nervia e le sale espositive del MAR nel Forte dell'Annunziata.



(in basso, l'intera locandina dell'evento)