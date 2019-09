Imperia: martedì 1 ottobre la presentazione del nuovo corso (gratuito) per diventare arbitro di calcio

Si terrà martedì 1 ottobre alle ore 18.00, presso la Sezione Aia di Imperia in piazza Dante 11, la presentazione del nuovo corso per diventare arbitri di calcio. Si tratta di un corso, completamente gratuito, che permetterà a tutti i ragazzi e le ragazze tra i 15 ed i 35 anni, di apprendere le regole del giuoco del calcio e la loro applicazione. Agli studenti sarà anche riconosciuto il credito formativo.

A tutti i neo direttori di gara sarà consegnata una tessera che permette l'accesso gratuito in ogni stadio d'Italia anche per partite di serie A.

Il corso, della durata di circa un mese con due lezioni settimanali, sarà organizzato, sia come orari sia come sede, in base al numero ed ai luoghi di residenza degli iscritti (Imperia, Sanremo e Ventimiglia). Ai nuovi arbitri, che inizieranno nei Campionati giovanili provinciali, sarà corrisposto un rimborso spese per ogni incontro diretto.

Per informazioni ci si può rivolgere alla sede dell'Associazione Italiana Arbitri telefonando al numero 329/2590100 oppure inviando una mail all'indirizzo imperia@aia-figc.it. La Sezione di Imperia conta circa 110 associati tra cui in Serie A l'arbitro internazionale Davide Massa, l'assistente internazionale Stefano Alassio e l’osservatore Luca Amoretti.

Durante l’incontro in programma martedì 1 ottobre ad Imperia, aperto a tutti, saranno fornite tutte le informazioni sulle lezioni e sull'attività arbitrale.