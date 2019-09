Imperia: grande successo nell'ultimo fine settimana per la 'Festa di San Maurizio' a Porto (Foto)

E’ terminata sabato scorso, con grande successo di partecipazione, la ‘Festa di San Maurizio’, con il primo ‘Festival del cibo di strada’ in via Cascione, l’Expo di artigianato in via XX Settembre, spettacoli circensi, mostre naturalistiche e d'arte contemporanea ed il concerto degli ‘Oronero’ di fronte al mercato coperto.

“E’ stata un'occasione per vivere la festa patronale in centro città – evidenzia il Comitato San Maurizio che ha coordinato i festeggiamenti - rivalutando luoghi e spazi cari ai portorini”. Sabato sera in Duomo successo per il prestigioso concerto d'organo con il coro Filarmonico di Nizza con 100 coristi in scena proposto dagli “Amici della Lirica’.