Le Terme di Sirmione: un'eccellenza tutta italiana 

A Sirmione sorge uno dei centri termali più rinomati d'Italia non solo per la qualità delle sue acque, ma anche grazie alla splendida posizione nella zona del Lago di Garda. Sirmione, infatti, vanta una collocazione privilegiata sulla penisola che divide in due il Lago, e, fin dall'antichità, è un stata un punto nevralgico che ha visto il passaggio, la residenza e il dominio di varie popolazioni. Questo si può ritrovare soprattutto nell'origine del nome che, secondo la storia, può riferirsi a due radici principali: la prima derivante dal greco syrma, ovvero coda (in riferimento alla posizione geografica), e la seconda dal gallico sirm, albergo, e one, acquatico: due termini eloquenti che indicano come già da secoli si siano intuite le sue potenzialità terapeutiche.



Le mille proprietà delle Acque di Sirmione



Fin dai tempi antichi, infatti, le caratteristiche delle acque di Sirmione erano note a chi vi soggiornava, e oggi queste sono state comprovate scientificamente come liquidi dagli innumerevoli pregi e usi a scopo terapeutico. Le componenti sulfuree e salsobromoiodiche dell'acqua di Sirmione fanno sì che questa coniughi le proprietà benefiche dello zolfo con quelle di bromo, iodio e altri elementi adatti alla cura di numerose condizioni che riguardano la sfera cutanea, respiratoria e circolatoria, per intervenire sul corpo umano tramite azioni di vario tipo: antisettica, idratante, antinfiammatoria e stimolante del sistema immunitario. Potenzialità e benefici comuni a molte acque termali recensite su www.offerteterme.it . Ma non è tutto: il fango termale delle Terme di Sirmione, infatti, beneficia delle molteplici azioni delle acque salsobromoiodiche per divenire una sostanza utilizzata per il trattamento e la cura di diverse condizioni quali i disturbi circolatori, reumatici e cutanei, legati in questo caso soprattutto alla psoriasi. Un soggiorno alle Terme di Sirmione diventa così l'occasione per regalarsi un vero e proprio bagno di benessere.



La Storia

Anche se la storia di Sirmione e della sua fonte termale si perde nell'età antica (noto è il soggiorno del poeta Catullo nella località), la storia vera e propria degli impianti termali è legata agli interventi attuati verso la fine del XIX secolo, più precisamente nel 1889. Questo è l'anno dove il palombaro veneziano Procopio localizza con precisione la sorgente termale chiamata Boiola, che viene fatta sgorgare a colpi di piccone fra il giubilo degli astanti, accorsi ad assistere a quella strabiliante scoperta. Da allora Sirmione ha legato il suo sviluppo al centro termale: nel 1890 viene aperto il primo centro termale, mentre il 1921 vede la nascita della Società Terme e Grandi Alberghi Sirmione.



I centri termali della zona

Il primo centro sorge nel 1951 ed è intitolato a Catullo, mentre nel 1986 si aggiunge il centro Virgilio, che segue la stessa tradizione "letteraria". Oggi alle Terme di Sirmione sono presenti, oltre a questi centri, numerose strutture termali che specializzate nell'accoglienza dei villeggianti: la più importante è l'Acquaria Thermal, che si avvale di un team di esperti nei più avanzati trattamenti sanitari.



Come arrivare alle Terme di Sirmione

La località termale è raggiungibile in diversi modi:

• treno: per raggiungere le terme tramite ferrovia si può scendere alla stazione di Desenzano o a quella di Peschiera del Garda, situate a 10 km circa dalla località. Da lì partono autobus diretti a Sirmione.

• aereo: per arrivare via aria si può scendere all'aereoporto Gabriele D'Annunzio (Brescia), Orio al Serio (Bergamo), e Valerio Catullo (Verona).

• auto: per raggiungere Sirmione si deve prendere l'Autostrada A4 Milano-Venezia, imboccando poi l'uscita di Sirmione. Da lì in poi è possibile seguire le indicazioni per il centro storico.

• navetta: la città di Sirmione mette a disposizione un comodo servizio di trasporto che segue la linea da Colombare al Centro Storico.

• a piedi: dal centro storico basta un quarto d'ora per arrivare ai centri termali, che si trovano alla fine del borgo.



Altre attività da non perdere nei dintorni

Sirmione è la località perfetta non solo per chi desidera regalarsi un soggiorno termale, ma anche per tutti gli amanti della storia, dello sport e dei viaggi in battello.

Nei dintorni delle Terme di Sirmione , infatti, si trovano imperdibili luoghi storici come l'area archeologica delle Grotte di Catullo, che ospita i resti della villa romana più importante del Nord Italia. Anche i paesini intorno a Sirmione ospitano meravigliosi scorci legati alla storia del luogo: a Malcesine, per esempio, è possibile visitare il romantico castello scaligero che si affaccia direttamente sull'acqua.

Proprio partendo da Malcesine gli appassionati di escursioni potranno approfittare della funivia che porta sul Monte Baldo, dove si può godere di un panorama mozzafiato e dell'ottima cucina dei rifugi locali. Per spostarsi da una riva all'altra si può prendere il battello: diversi sono i tour che partono proprio da Sirmione che in meno di mezz'ora consentono di raggiungere agevolmente tutte le altre splendide località del Lago di Garda. Inoltre, non potrà mancare una visita a Gardaland, il parco di divertimenti più famoso d'Italia!