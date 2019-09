L'Associazione Sportiva CWK di Sanremo festeggia 25 anni di insegnamento di Arti Marziali Cinesi e Discipline del corpo e presenta i nuovi corsi

Nel 1994 nasce a Sanremo un'associazione sportiva guidata dal Maestro Maurizio Zuppa per insegnare e trasmettere agli allievi la disciplina delle Arti Marziali Cinesi, intesa come uno stile di vita e non solo come uno sport. Il Maestro nel corso degli anni ha creato un luogo dove giovani e meno giovani potessero soddisfare non solo l'esigenza dell’allenamento fisico, ma anche uno spazio che desse l'opportunità a chiunque di potersi avvicinare alla filosofia del mondo delle Arti Marziali Cinesi. Il vero valore nello studio di queste discipline non sta nell’apprendimento della tecnica o del sistema stesso, ma nell’acquisizione di particolari qualità interiori che vengono sviluppate attraverso il processo di apprendimento.

L’associazione CWK ha sede a Sanremo in via Dante 376/a. La scuola offre uno spazio pensato e attrezzato non solo per la pratica delle discipline delle Arti Marziali Cinesi ma anche per le Discipline del corpo, Fitness e Dance, con tecnici altamente qualificati, i quali trasmettono agli allievi il loro sapere. Tutto questo per dar modo agli allievi di scegliere la disciplina che più li aiuti a trovare la propria motivazione e curiosità, stimolando la propria voglia di imparare e migliorarsi.

Quest'anno l'Associazione CWK gestita dal M° Maurizio Zuppa e dall’ Istruttrice Grazia Ogulin compie 25 anni di attività. Con l'inizio della nuova stagione, l'associazione offre la possibilità di praticare corsi regolari da settembre a giugno, oltre a lezioni individuali e personali, stages ed allenamenti specifici.

Le attività proposte sono le seguenti:

Le antiche tecniche del Kung fu Shaolin che si rivolgono a bambini e giovanissimi per crescere forti e agili e con una buona coordinazione dei movimenti.

Il Wing Chun kung fu invece, propone un percorso di pratica che insegna le tecniche di difesa, di attacco e contrattacco. Indicato per ragazzi ed adulti il corso non è né agonistico né competitivo.

La Difesa Dinamica/Close Combat presenta un programma completo e moderno di auto difesa, antiaggressione, autoprotezione che usa tecniche del Krav maga, del kali e del Jkd.

Il Qi Gong della salute, grazie ai suoi gruppi di esercizi di ginnastica dolce, consente di far circolare l’energia interna a vantaggio del benessere psicofisico.

Il Taiji Quan insegna il modo per riappropriarsi della stabilità, dell’equilibrio e della concentrazione e fluire con i movimenti armonici che lo compongono. L'Istruttrice Grazia Ogulin segue un gruppo speciale di ragazzi che praticano Taiji Quan e che partecipano a gare nazionali con risultai eccezionali.

Presso CWK è attivo da 5 anni anche un settore dedicato al fitness e alla dance. L’esplosiva Istruttrice Valentina propone corsi di Macumba Fitness per bambini, ragazzi ed adulti, mentre Simone si occupa di Hip Hop Dance con lezioni per ragazzi. Durante la stagione di pratica sono inoltre in programma una serie di attività per festeggiare i 25 anni di attività dell’associazione, tra cui, stages con maestri cinesi, dimostrazioni, open day e molto altro ancora.

Per ulteriori informazioni telefonare al 338 17 61 411, oppure visitare la pagina web ufficiale CWK http://www.cwkartimarziali.com/, il blog http://cwkartimarziali.blogspot.it/, la pagina Facebook https://www.facebook.com/cwkartimarziali/, e il profilo Instagram https://www.instagram.com/cwkartimarzialicinesi/.