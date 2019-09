Imperia: mercoledì 2 ottobre torna l'appuntamento con 'A cena tra Autori e Sognatori' con Alice Basso

Torna mercoledì 2 ottobre alle 20.30 ad Imperia l’appuntamento con ‘A cena tra Autori e Sognatori’. Il primo sarà con Alice Basso al ristorante 'I sognatori' ed i personaggio del suo libro ‘Un caso speciale per la ghostwriter’ (Garzanti editore), a cura de ‘#lalibraiaNadia’ dell'associazione culturale ‘Due parole in riva al mare’.

Alice Basso ha creato un personaggio fantastico. Una protagonista originale che i suoi lettori chiamano per nome come un’amica. Una protagonista che vive in mezzo ai libri, da cui ha imparato quasi tutto quello che sa. Intorno a lei, altri personaggi indimenticabili cui affezionarsi romanzo dopo romanzo. Un universo in cui calarsi per ricordarsi che il piacere della lettura è questo: una storia che incanta e uno stile impeccabile. Cena più libro a 35 euro. Prenotazioni: 018363179 o 3392877093.