Sanremo: successo a Poggio per la prima edizione dell'evento Gioco Sport (foto)

Grande affluenza alla prima edizione del Gioco Sport, organizzata dal Circolo Acli Santa Margherita con la collaborazione del U. S Acli, svoltasi sabato 14 settembre. Manifestazione sportiva nata con l'intento di far provare praticamente una attività sportiva.



"Si sono date appuntamento al parco polivalente 12 attività sportive della zona: Nuova Lega Pallavolo, Olimpia Basket, Calcio non vedenti, Tai yo no Michi Yoseikan Aikijujitsu Sugi Yama ha Sanremo, Capoeira, Parkour, Bike Scool, Atletica Pro San Pietro, Ginnastica artistica Riviera dei Fiori, Federazione Calcio Balilla, Calcio U. S Acli. Gli oltre 90 ragazzi presenti divisi per fasce di età a rotazione hanno potuto provare tutti gli sport, seguiti dagli istruttori delle singole società. Il Circolo Acli, grazie anche allo sponsor Conad Arma di Taggia La Riviera, ha offerto merenda e gadget più medaglia finale a tutti i partecipanti. Un ulteriore ringraziamento a tutti i partecipanti ed alle attività sportive che hanno partecipato".