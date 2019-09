Sanremo: domani a Poggio la prima edizione di Gioco Sport, un occasione per provare tante discipline sportive

A Poggio di Sanremo, domani, si terrà la prima edizione di Gioco Sport. Una manifestazione gratuita organizzata dal Circolo Acli Santa Margherita rivolta ai bambini dai 3 anni in su per far conoscere e provare le discipline sportive presenti nel territorio locale.



"Saranno presenti: pallavolo, calcio, rugby, atletica leggera, parkour, capoeira, basket, calcio balilla, ginnastica artistica, calcio non vedenti, mountain bike, arti marziali. Il ritrovo è fissato per il 14 settembre, alle 14, presso il parco polivalente, per le iscrizioni, accompagnati da un genitore. A metà manifestazione verrà offerta la merenda. Ed al termine medaglia ricordo e gadget per tutti i partecipanti. Siete invitati a partecipare numerosi" - ricordano gli organizzatori.