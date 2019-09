Imperia: lettrice chiede il prolungamento del servizio trenino e bus per le spiagge a settembre

Una nostra lettrice di Imperia, Carla B., ci ha scritto per chiedere il prolungamento del servizio del trenino e dei bus per le spiagge:

“Dopo il successo delle vele d'epoca, coronate dal bel tempo, improvvisamente su Imperia è calato il solito letargo. Ora, chi ha pagato la stagione balneare sino agli inizi di ottobre, se vuole andare al mare deve usare la macchina o le gambe. I cittadini di Imperia non sono considerati e neppure i numerosi turisti che fruendo della bassa stagione arrancano con bambini al seguito per raggiungere le spiagge. Non si poteva prolungare il servizio con almeno 4 bus al giorno ancora per un mese, visto che Imperia è ‘Bandiera blu’ e gode del primato di miglior clima d'Italia?”