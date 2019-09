Capelli per cerimonia: 4 idee per acconciature super glamour

Quando si ha a che fare con cerimonie ed occasioni importanti , in genere il dilemma femminile che si presenta è sempre lo stesso: cosa mi metto? E subito dopo: come sistemo i capelli?

Trovare il look giusto accompagnato, poi, dalla pettinatura più adatta non è sempre facile. Può capitare di scadere nel banale o, al contrario, di scegliere qualcosa di troppo appariscente e poco consono all’evento.

Di solito quando occorre trovare la pettinatura perfetta, l’ideale sarebbe optare per un’acconciatura che ravvivi il viso, esalti i lineamenti e renda giustizia all’abito e ai gioielli indossati, prestandosi come una cornice perfetta e calzante a pennello.

Per non sbagliare ci sono diversi hair look che, come ogni classico, si adattano a qualsiasi epoca e possono essere personalizzati in moltissimi modi, a seconda dell’esigenza, del volto e della chioma.

Abbiamo selezionato i più importanti: di seguito 4 idee per acconciare in modo glamour ed elegante i propri capelli in vista di occasioni e cerimonie importanti.

Capelli raccolti

I capelli raccolti morbidi sono un must have delle grandi occasioni: si possono portare in diversi modi, completati da una treccia o da uno chignon, e ben si sposano con gli outfit più eleganti. Chi ha i capelli lunghi e lisci può approfittarne e creare la propria acconciatura in totale autonomia! Il look classico prevedere un ciuffo ondulato molto semplice, realizzabile tirando indietro i capelli e fissandoli dietro la nuca con delle forcine.

Per dare un tocco di movimento, si possono creare delle onde morbide sul ciuffo con il supporto di un arricciacapelli e una spruzzata di lacca finale, che dona un tocco di lucentezza e un effetto naturale alla chioma, oltre che a farla durare più a lungo. Chi ha la frangia, poi, può giocarci rendendo il tutto più vivace e sbarazzino!

Si tratta di un’acconciatura semplice ed elegante al tempo stesso, che può andar bene sia di giorno, che di sera. Abbinarvi gli orecchini giusti incornicia alla perfezione il viso, completando l’outfit al meglio. Si possono anche utilizzare degli accessori per capelli per personalizzare ulteriormente la propria pettinatura.

Chignon

Un evergreen delle acconciature è sicuramente lo chignon. Negli ultimi anni, il messy bun (ovvero lo chignon “spettinato”) è diventato di gran moda nel mondo delle celebrities: dalla rinomata imprenditrice e blogger Chiara Ferragni alla duchessa di Sussex Meghan Markle, entrambe lo hanno scelto per il proprio matrimonio . Lo abbiamo visto in tutte le pieghe sulle vip e non solo. Essendo veloce da realizzare e ideale per qualunque contesto, è una pettinatura piuttosto diffusa fra le donne in generale. Si adatta tantissimo a chi ha un viso ovale che risalta grazie alla chioma totalmente tirata indietro e appuntata molto in alto. Chi ha un viso lungo, invece, può optare per uno chignon laterale, magari con qualche ciocca lasciata morbida fuori mentre, per chi ha lineamenti forti e decisi, l’ideale è lo chignon basso e non troppo tirato.

Realizzarlo è molto semplice: basta legare i capelli in una coda tiratissima, arrotolarla su sé stessa e poi fermarla con delle forcine. Anche in questo caso, una spruzzata finale di lacca aiuta a mantenere salda l’acconciatura più a lungo.

Coda

La coda è sicuramente l’acconciatura migliore per rimanere sempre in ordine e in perfette condizioni, soprattutto nei periodi più caldi. Naturalmente è un’opzione valida per chi ha i capelli lunghi e voluminosi, come la principessa Kate Middleton, che la sfoggia spesso nella routine ma anche in occasione di eventi importanti.

Per realizzarla, è utile applicare sui capelli un balsamo anti-crespo prima di procedere. Dopodichè, basterà spazzolarli fino a lisciarli per bene, raccoglierli in alto sulla testa e legarli con un elastico. Se in casa disponete avete il classico multipack di elastici antiestetici per gli eventi eleganti, potrete coprire quello che utilizzerete per creare la vostra coda con una ciocca di capelli, passandogliela intorno. In alternativa, una soluzione altrettanto valida è quella di indossare un fermaglio gioiello, meglio ancora se abbinato al vestito.

Se la coda totalmente liscia appare troppo piatta, si può movimentare creando delle onde che conferiscono volume alla pettinatura. Basterà munirsi di una piastra o di un arricciacapelli per realizzarle, anche se l’ideale è realizzarle prima di tutto con il phon e definirle con uno strumento a caldo solo se necessario.

L’altezza della coda fa la differenza ma dipende dalla lunghezza dei capelli. In tal caso, più saliamo per la nuca, più risulta d’effetto l’acconciatura. Una chioma con extension o naturalmente lunga si presta a una coda altissima, che può essere adottata anche nella quotidianità: è comoda, facile e veloce da realizzare; se fatta bene regge a lungo e mantiene perfettamente in ordine i capelli molto lunghi.

Taglio corto

Il taglio corto è tornato molto di moda negli ultimi anni: da Sharon Stone a Emma Watson, sono numerose le star che si sono concesse un look provocante e sbarazzino che hanno sfoggiato durante eventi mondani.

In questo caso, non è ovviamente possibile eseguire acconciature elaborate, ma ecco che entrano in gioco fermagli, cerchietti e altri accessori che si prestano come dettaglio fondamentale per rendere unico e particolare il taglio corto.

Se il taglio presenta un ciuffo più lungo sul davanti, allora sarà possibile volumizzare le ciocche e renderle più movimentate o tingerle di un colore diverso dalla radice, in modo da creare un stacco e colpire nel segno!

Il segreto per un’acconciatura perfetta

Generalmente, un’acconciatura viene realizzata con lo scopo di resistere molto a lungo (o, perlomeno, per tutta la durata della cerimonia in questione). Considerando che non tutti i tipi di capello sono uguali e che non tutte le chiome reggono la piega allo stesso modo, il segreto per non sfigurare risiede nell’impiego di prodotti creati ad hoc. Dimenticate l’effetto unto creato dalla lacca del supermercato: immaginate, piuttosto, la chioma lucida che riesce a mantenere il vostro parrucchiere dopo avere fissato la piega.

Oltre alla mano giusta, servono sempre i prodotti giusti. Fanno la differenza sia nel risultato finale che nei passaggi per ottenerlo. Possono, infatti, anche agevolare il lavoro per creare la pettinatura. Ad esempio, i prodotti impiegati nelle sfilate più importanti del mondo, come quelli a marchio ECRU New York, sono progettati per fissare senza appesantire, per garantire lunga durata a tutte le tipologie di chiome, da lisce a ricce, da crespe a mosse.

Come altri prodotti professionali per capelli di OP|COSMETICS , constano di formulati appositamente studiati per non garantire risultati estetici temporanei, ma reali. Il capello necessita infatti di essere sempre idratato e nutrito e l’azienda italiana è ormai rinomata per essere specializzata in soluzioni di ricostruzione, a partire da Olaplex fino a OP|BLONDE.

Scegliere lo shampoo ed il conditioner indicati per la propria chioma e l’acconciatura da realizzare, nutrire i capelli con maschere predisposte ed effettuare pieghe con prodotti per lo styling testati e specifici non farà altro che agevolare il lavoro e garantire un ottimo risultato!

Ciascun cosmetico ha la propria azione, per questo è indispensabile selezionare i più adatti alle proprie esigenze: uno shampoo e/o un conditioner troppo lisciante, ad esempio, potrebbero compromettere delle onde ben fatte. Attenzione, dunque, a cosa applicate se desiderate optare per un’acconciatura fai da te.