Un automobilista monegasco è stato multato oggi per un totale di 253 euro, per aver parcheggiato la sua Ferrari alla rotonda di Bordighera.

L’auto, come scrive l’agenzia Ansa, è stata sanzionata dalla locale Polizia Municipale ma non è stato rimosso perché il carro attrezzi non poteva entrare nella rotonda se non con il rischio di danneggiarla.