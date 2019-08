Bordighera: sta per finire il bimestre di due studenti Erasmus dall’Università di Vilnius al Museo Bicknell

Ultima settimana di presenza al Museo Bicknell-IISL di due giovani studenti del Dipartimento di Linguistica e Letteratura Italiana dell’Università di Vilnius (Lituania). Gli studenti Gabija Radžiūtė e Taciak Andrej hanno trascorso un bimestre di formazione presso la sede dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri (Centro Nino Lamboglia) a Bordighera e in particolare presso il Museo “Clarence Bicknell”.



Per loro è stata un'occasione di approfondimento della conoscenza della storia e lingua italiana. In queste settimana i due studenti lituani si sono pienamente integrati con lo staff del Museo e Biblioteca Bicknell e con i numerosi visitatori della mostra “Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni”.



"Nei giorni scorsi, organizzati dal tutor universitario prof. Diego Ardoino, si è svolta una visita a Bordighera, Ventimiglia, Diano Marina da parte della Direttrice dell’Istituto di Anglistica, Romanistica e Studi Classici dell’Università di Vilnius prof.ssa Nijole Juchnevičienė, della dott.ssa Lourdes Martínez Catalán, ispanista dell’Università di Siena e del prof. Pietro Umberto Dini, dottore honoris causa dell’Università di Vilnius, titolare della Cattedra di Filologia Baltica e direttore del Corso di Laurea Magistrale in Linguistica e Traduzione presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, con cui sono state poste le basi per nuove proficue collaborazioni future" - hanno sottolineato dal Museo della città delle palme.