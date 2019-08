Vallecrosia: "Sport meets food", mercoledì la terza edizione dell'appuntamento

"Alle ore 21,00, sempre in Largo Marinai d’Italia ci sarà l’esibizione della Scuola di Danza “Urban Theory” reduce dallo show “Italia’s Got Talent" dove sono stati premiati da Federica Pellegrini con l’Oro che gli ha permesso di partecipare alla finale. Alle ore.22.00 presentazione.del libro Con Cristina Giordana. Sin dalla sua prima edizione “Sport Meets Food” è dedicata alla memoria di Luca Borgoni, giovane ventiduenne che l’8 luglio 2017 perse la vita partecipato al "vertical" del Cervino X Trail" - ricordano gli organizzatori.



"Il ragazzo avrebbe dovuto discutere la tesi di laurea dopo soli 13 giorni. La mamma, Cristina Giordana, lo ha fatto al posto suo e quest’anno sarà presente con "Portami Lassù" libro edito da Mondadori di cui è autrice. Si tratta di un racconto puntuale ed insieme fantastico in cui il buio di una morte precoce si trasforma in una scintilla di vita capace di scaldare i cuori e riaccendere le speranze sull’eternità degli affetti che ci legano alle persone che più amiamo. - aggiungono - Si parlerà di amore, amicizia, montagna e speranza. Prendendo spunto dal tema trattato nella tesi di Luca ("Le proprietà della barbabietola negli sport aerobici d’alta quota") lo chef Paola Chiolini del ristorante "Balena Bianca" creerà un piatto ispirato e dedicato alla memoria del giovane, perfetto esempio di connubio tra sport e cibo".