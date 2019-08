Imperia è la provincia ligure dove gli automobilisti virtuosi risparmiano di più sull'assicurazione, meno 32% rispetto a Genova

Ci si lamenta spesso delle spese correnti, ma talvolta arrivano statistiche che possono farci sentire meno sfortunati.

Secondo l’osservatorio RC auto del noto portale “Facile.it” a luglio 2019 la media delle offerte disponibili online per assicurare un veicolo a quattro ruote a Imperia era pari a 548 euro (-1% in un anno), vale a dire il 7,8% in meno della media regionale (594,08 euro). Ma come cambiano le tariffe per gli automobilisti più virtuosi? A giudicare dalle offerte non tutti gli automobilisti in prima classe sono uguali e, a parità di profilo, nella regione i prezzi possono variare fino a sfiorare il 48% a seconda della città di residenza.

Secondo le rilevazioni di “Facile.it” Imperia, con una migliore offerta pari a 202 euro, è la città ligure dove assicurare un’auto in prima classe di merito costa di meno. A parità di profilo, la miglior tariffa per un automobilista imperiese in prima classe di merito è, ad esempio, il 32% più bassa rispetto a quella rilevata per un automobilista residente a Genova (298,79 euro).

Scorrendo la classifica regionale emerge che Genova è il capoluogo di provincia ligure dove assicurare un’auto in prima classe di merito costa di più; qui la miglior tariffa è pari a 298,79 euro. Al secondo posto si posiziona La Spezia, dove la migliore offerta disponibile per gli automobilisti in prima classe di merito è pari a 272,04 euro, anche se nella città il miglior premio può variare a seconda del CAP di residenza e, in alcuni casi, salire sino a 284,00 euro. Al terzo posto si trova Savona, dove il premio più basso disponibile per un automobilista in prima classe è pari a 241,58euro. Imperia, con 202 euro, è la città ligure più economica per chi guida in prima classe.