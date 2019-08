Domani sera, concerto di San Secondo con la Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’ e Tony Arceri e Lisa Signoretta

Domani sera, 26 agosto, in occasione dei festeggiamenti del nostro patrono San Secondo, la Banda Musicale 'Città di Ventimiglia' presenterà un concerto con un repertorio che attraversa vari generi musicali.

"La Banda cittadina ha come obbiettivo costante il miglioramento e il rinnovamento del repertorio, pur mantenendo con rispetto la memoria storica del passato e la tradizione bandistica. Il concerto inizierà alle 21 e sarà unico nel suo genere: oltre ai musicanti della Banda, sarà presente una coppia di ballerini professionisti con riconoscimenti anche a livello nazionale, Tony Arceri e Lisa Signoretta. Questa coppia di ballerini animerà la serata 'a ritmo di Banda', come dice il titolo nella locandina: i ballerini danzeranno sulle note di alcuni pezzi del repertorio della Banda Musicale 'Città di Ventimiglia'. Tutta la cittadinanza è invitata al concerto per festeggiare il nostro patrono San Secondo con uno splendido e rinnovato concerto della Banda ventimigliese e i passi di danza dei bravissimi Lisa Signoretta e Tony Arceri. Appuntamento al Belvedere Resentello di Ventimiglia il 26 agosto 2019".