Dolceacqua: spettacolo pirotenico dedicato a Monet, le più belle foto di un nostro lettore

Ieri sera a Dolceacqua è andato in scena lo spettacolo di fuochi d'artificio che ogni hanno attira numerosi spettatori. Quest'anno l'evento è stato dedicato a Claude Monet, protagonista di uno degli eventi di maggior successo non solo regionale, con una esposizione nel Castello dei Doria e di Villa Regina Margherita che ha vantato più di 36000 visitatori in soli tre mesi.

Uno spettacolo unico, realizzato appositamente ed in esclusiva per l’antico Borgo dei Doria. Il racconto è stato affidato alle voci di Luisella Berrino e Maurizio Di Maggio.



Ecco un'ampia carrellata realizzata dal lettore Tullio Bigordi.