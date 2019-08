Sanremo: negozi aperti la domenica? Confcommercio ci pensa: “Fa parte delle strategie future, con The Mall e altre nuove realtà la soluzione è fare sistema”

Quante volte è capitato di passeggiare in centro la domenica e trovare molti negozi chiusi? A Sanremo è una realtà ormai da tempo, ma il mercato sta cambiando e serve un adeguamento.

Sembra che finalmente anche Confcommercio abbia preso di petto la situazione iniziando a lavorare per introdurre anche nella Città dei Fiori le aperture domenicali, tipiche ora solo di grandi catene o centri commerciali. Concorrenza spietata ai piccoli commercianti che, per forza di cose, per sopravvivere non possono far altro che rimboccarsi le maniche e lavorare di più.

“Stiamo lavorando al tavolo del tessile, all’interno dell’associazione, dove si discute di strategie future - spiega ai nostri microfoni Andrea Di Baldassare per Confcommercio Sanremo - penso che ci sia la volontà di allargarsi alle aperture domenicali…e anche qualcosa di più”. La chiusura della frase fa sperare che Confcommercio stia pensando non solo alle aperture la domenica, ma anche all’allungamento serale in alta stagione. Iniziative che, al momento, sono lasciate alle singole iniziative dei negozianti ma che, tramite Confcommercio, potrebbero interessare molti più esercizi.

“C’è molto entusiasmo e positività - prosegue Di Baldassare - ad oggi con The Mall e altre nuove realtà abbiamo capito che la strategia è fare sistema creando delle opportunità. Ricordo che Sanremo è un centro commerciale a cielo aperto”.