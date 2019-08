Chiusavecchia: giallo e gusto, giovedì un omaggio a Camilleri al Ristorante Cantina Ramoino di Sarola

Si intitola “Omaggio a Camilleri. Dalla Liguria alla Sicilia con Salvo Montalbano” la serata organizzata per giovedì 29 agosto dal Ristorante e Cantina Ramoino di Sarola, frazione di Chiusavecchia, alle spalle di Imperia, per onorare il grande intellettuale che, attraverso il romanzo giallo, ha raccontato, dando vita al commissario Salvo Montalbano, la Sicilia, i suoi profumi, i suoi sapori.



"Racconti venduti in milioni di copie attraverso i suoi libri editi da Sellerio e visti da milioni di telespettatori nelle loro trasposizione televisive. La serata comincerà alle 20,30 con l’aperitivo che vedrà protagonisti i friscioi di Cheffa Elvira e con la presentazione dell’ospite della serata, il giallista Pupi Bracali, che il suo ispettore Calcagno (arrivato al dodicesimo libro) racconta la Liguria. Bracali, chiacchierando con il giornalista Stefano Pezzini e il pubblico, parlerà durante la serata dello stretto rapporto tra gialli e cucina, un rapporto che comincia con Nero Wolf per proseguire con Maigret, Pepe Carvalho, Salvo Montalbano e via dicendo. Il tutto durante la cena, in un clima di convivialità che sarebbe piaciuto a Camilleri" - spiegano gli organizzatori.



"Il menù prevede il Cous Cous con Caponata di Verdure in Agrodolce, piatto amato da Salvo Montalbano, che Camilleri presenta per la prima volta nel 2004 ne La pazienza del ragno. Si prosegue con il piatto più amato dal commissario: la Pasta ‘Ncasciata con melanzane, uova sode, mortadella, caciocavallo e ragù. Ne La giostra degli scambi Montalbano ne mangia addirittura quattro porzioni. Si chiude con Crostata di Fichi, Mousse di Ricotta con Canditi. Il tutto abbinato ai vini liguri della Cantina Ramoino. Il costo della serata è di 30 euro. Prenotazioni ai numeri 333.6781228 o 0183.52646" - ricordano gli organizzatori.